Bursa merkezli "rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık" operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
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Bursa merkezli "rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık" operasyonuna 3 tutuklama

20.05.2022 22:09

Bursa merkezli Yalova ve İstanbul'da düzenlenen, "rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa merkezli Yalova ve İstanbul'da düzenlenen, "rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık" operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyon kapsamında, Armutlu Asmalıdere Orman İşletme Şefliğinde görevli memur M.İ. (57) ile Armutlu Selimiye Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı H.O. (33), teknik ve fiziki takibe alındı.

Yapılan takip sonucunda Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye ve Selimiye köyleri arasındaki ormanlık alanda kesimine izin verilen ağaçların kamyonlara yüklenme tonajının düşük gösterildiği, kalan kısmın ise fırıncılara satıldığı tespit edildi.

Ayrıca çiçekçilerin aranjman çevresinde kullandığı, bölgede kesimi yasak olan "kocayemiş" adlı orman bitkisinin ise İstanbul'da iş yeri olan çiçekçilerce toplandığı, orman memurunun ise bu kişilerin yolda sorunla karşılaşmaması için "süpürge çalısı" şeklinde evrak düzenlediği belirlendi. 2021'den bu yana 70'den fazla çiçekçinin her sefer için yaklaşık 20 bin liralık "kocayemiş" bitkisini ormandan topladığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan operasyon kapsamında orman memuru M.İ, rüşvete aracılık ettiği öne sürülen kooperatif başkan yardımcısı H.O. ve İstanbul'da çiçekçilik yapan G.Y. ile bu kişilerle iş birliği içinde olduğu değerlendirilen M.Y. ve S.C, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesine sevk edilen 5 şüpheliden M.İ, H.O. ve G.Y, tutuklanırken, M.Y. ve S.C, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bursa merkezli rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık operasyonuna 3 tutuklama
Bursa merkezli rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık operasyonuna 3 tutuklama
Bursa merkezli rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık operasyonuna 3 tutuklama
Bursa merkezli rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık operasyonuna 3 tutuklama
Bursa merkezli rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık operasyonuna 3 tutuklama
Bursa merkezli rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık operasyonuna 3 tutuklama

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa merkezli 'rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık' operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa merkezli "rüşvet, evrakta sahtecilik ve hırsızlık" operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika
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