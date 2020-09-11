Bursa Model Fabrika ve Bosch dijital dönüşüm için güçlerini birleştiriyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından KOBİ'lerin Endüstri 4.0'a geçişlerini kolaylaştırmak maksadıyla hayata geçirilen Bursa Model Fabrika ile teknoloji ve iot alanında dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Bosch, Bursa sanayiini geleceğe hazırlamak için güçlerini birleştiriyor.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, BTSO öncülüğünde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Bursa Model Fabrika'yı ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ile birlikte tesisi inceleyen Steven Young, Model Fabrika'nın kuruluş amacı ve sanayicilere sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından Bosch'un üst seviye yöneticilerinin de iştirakiyle toplantı gerçekleştirildi. Bursa Model Fabrika ve Bosch'un işbirliği imkanlarının değerlendirildiği toplantıda Bursalı sanayicilerin dijital dönüşüm alanında yetkinliklerinin artırılması için iki kurum ortaklığında eğitim programları düzenlenmesi, firmalara danışmanlık hizmetinin sunulması ve Model Fabrika'daki mevcut donanım ve yazılımın dijital dönüşüme uyarlanması konuları öne çıktı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılında göreve geldiklerinde Bursa'nın Türkiye'nin Detroit'i olarak anıldığını söyledi. Dünya genelinde yaptıkları araştırmalar sonucunda Bursa için Detroit yerine Stuttgart'ın yer aldığı Almanya'nın Baden Württemberg bölgesininin daha uygun bir model olacağını tespit ettiklerini kaydeden Başkan Burkay, Baden Württemberg'e benzer şekilde Bursa'da klasik endüstriyi dönüştürücek projeleri hızla hayata geçirmeye başladıklarını anlattı. Başkan Burkay, "BUTEKOM, Mükemmeliyet Merkezleri, MESYEB, Enerji Verimliliği Merkezi'nin ardından son olarak Bursa Model Fabrika'yı şehrimize kazandırdık. Model Fabrika ile yalın üretim ve dijitalleşme konusunda firmalarımıza rehberlik ediyoruz. Bu projede işbirliği yapabileceğimiz partnerlere de ihtiyacımız var. En önem verdiğimiz kurumlardan biri Bosch. Gerek bu alandaki yetkinliği gerekse de insan kaynağı ile Bosch'un Model Fabrika'ya önemli katkıları olacağına inanıyorum. Bursa Model Fabrika'nın sadece Türkiye'de değil dünyada örnek gösterilen bir kurum haline gelmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, sanayinin dünya genelinde muazzam bir değişimden geçtiğini söyledi. Bursa sanayisinin de bu değişime hızlı bir şekilde hazırlanması gerektiğini vurgulayan Young, "Sanayideki dönüşümde örnek tesislere, model fabrikalara ihtiyaç var. BTSO öncülüğünde, Sayın İbrahim Burkay'ın liderliğinde hayata geçirilen Bursa Model Fabrika, tüm sanayicinin sahiplenebileceği bir proje. Biz de Bosch olarak endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi alanlarda kazandığımız tecrübeyi BTSO ile birlikte nasıl Bursa'daki sanayicilerle bütünleştireceğimizi değerlendirdik." dedi.

"Model fabrika çok önemli bir tesis"

Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarının Bursa'da yer aldığını ifade eden Steven Young konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bursa sanayisinin altyapısını otomotiv, otomotiv yan sanayi, tekstil ve makine sektörleri oluşturuyor. Şu anda özellikle otomotiv yan sanayisinde ciddi bir tehdit söz konusu. Global otomotiv şirketleri artık ortak satın alma uygulamaları hayata geçiriyor ve tüm tedarikçilerinin de endüstri 4.0 ekosistemi içerisinde yer almasını istiyor. Eğer bu konuda bir planınız, çalışmanız yoksa bu firmaların yeni ürünlerinin tedarikinde yer alamıyorsunuz. Bu yüzden işe otomotivle başlayabiliriz. Bursalı sanayiciyi buna hazırlamamız gerekiyor. Bursa Model Fabrika çok önemli bir tesis. Sanayiciler 5 sene sonra dönüp baktığında bu tesisin önemini çok daha iyi şekilde anlayacaklar." - BURSA