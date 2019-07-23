BURSA Otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kaldı
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Otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kaldıBursa'nın İnegöl ilçesinde durakta otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kalan Yüksel Şahin (59), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:37 Kaynak: DHA
Otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kaldı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde durakta otobüs beklerken geri manevra yapan kamyonun altında kalan Yüksel Şahin
(59), hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa- Ankara
karayolu Kalburt kavşağında meydana geldi. Yol kenarında geri manevra yapan Mehmet Ş. (40) yönetimindeki 16 KDJ 15 plakalı kamyon, durakta otobüs bekleyen Yüksel Şahin'e çarptı. Kamyonun altında kalan Şahin ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Yüksel Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kamyon şoförü Mehmet Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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