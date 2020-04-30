Bursaspor'da sürpriz! Batalla dönüyor...

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, yeşil beyazlı kulübün geleceğine ilişkin konuştu.



TRT SPOR Instagram hesabına konuk olan Mesut Mestan, liglerin geleceği ile ilgili, "Biz oynayacak gibi planlamalarımızı yapıyoruz. Oynayın derlerse hedef Süper Lig; oynamayın derlerse oynamayız. Ama bizim oynama yönünde olduğumuzu söylemek isterim." dedi.



Burak Kapacak ile Ozan Koç ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili ise, "İkisi için de teklifler geliyor ancak biz iki oyuncumuzla devam etmek istiyoruz. Oyuncularımın Süper Lig'de bizimle beraber oynamasını istiyorum. Ancak gelen tekliflerden de kıvanç duyuyoruz." açıklamasını yaptı.



Batalla açıklaması



Pablo Martin Batalla ile sezon başında teknik ekipte yer alması için anlaşmaya vardıklarını açıklayan Mesut Mestan, "Batalla ile anlaşmıştık. Türkiye'de kurs açılmadığı için dahil edemedik ancak gelecek sezon teknik ekipte bizimle birlikte olacak." dedi.



Kulübün geliri var mı?



"Şu an hiçbir şey yok. Sıfır kuruş. 1. Lig'in geliri de malum. Gelenler de alacaklılara gitti. Bize gelen bir şey yok. Şu an 3.'cüyüz, iyi bir kadro kurmuştuk. Hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."



Puan silme olacak mı?



"Puan silme gibi bir konu söz konusu değil. FIFA ile tüm görüşmeleri yaptık. Sezon başında yaşadığımız şanssızlıklar önceki yönetimle alakalıydı."



