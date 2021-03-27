BURTİMDER'de Murat Çakmaker dönemi başladı - Son Dakika

BURTİMDER'de Murat Çakmaker dönemi başladı

27.03.2021 15:01
BURTİMDER'de Murat Çakmaker dönemi başladı, System.String[]

Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (BURTİMDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (BURTİMDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan genel kurulda oy birliği ile yeni başkan Murat Çakmaker seçildi. Mevcut başkan Yusuf Aydın Eskibozkurt başkanlığını Murat Çakmaker'e devretti.

BURTİMDER Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti. Oy birliği ile bayrağı Yusuf Aydın Eskibozkurt'tan devralan Murat Çakmaker yeni yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan BURTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çakmaker, "Genel Kurulumuzu büyük bir ilgiyle gerçekleştirdik. Yeni yönetimimiz genel kurulun oy birliğiyle kabul edildi ve bugün göreve resmen başlamış oldu. Paydaşlarımızın saygı değer üyelerimizin teveccühü ile yönetimi devraldık. Sektörümüz adına var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

BURTİMDER ilklere imza atmaya devam edecek

Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu(TİMFED) çatısı altında BURTİMDER'in faaliyet gösterdiğini aktaran Çakmaker, "Bugüne kadar birçok yeniliğe imza attı. Bundan sonra da ayni şekilde yeni dönemde de ilklere imza atmaya devam edeceğiz. Sektörü birleştirmek adına çalışmalarımız devam edecek. Sektörel eğitimlerimiz olacak. Sektörün yaşadığı ekonomik sıkıntıların aşılması için üyelerimizle fikir alışverişinde bulunacağız. Üyelerimiz ve derneğin geleceği ve iş hacmini artırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çakmaker'den önceki yönetimi teşekkür

Derneğin faaliyet alanına da değinen Çakmaker, "Derneğimiz Bursa'da tesisat ve inşaat malzemeleri alanında faaliyet gösteren iş insanları tarafından kurulmuş bir dernek. Bugüne kadar birçok önemli girişimlere ve projelere imza atan bir dernek. Önceki yönetimimizin de büyük katkılarıyla özellikle Yusuf Aydın Eskibozkurt başkanımızın çok iyi çalışmalarıyla bugünlere kadar geldi. Bir dönem ben de bu çalışmaların içinde bulundum. Sektörün her alanında güzel çalışmalar ortaya koyarak bizden sonraki yönetimlere iyi bir miras bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu;

Murat Çakmaker, Cengiz Eker, Hasan Okumuş, Burak Barut, Erhan Adalıer, Salim Yılmaz, Mehmet Erdoğan - BURSA

BURTİMDER'de Murat Çakmaker dönemi başladı
BURTİMDER'de Murat Çakmaker dönemi başladı
BURTİMDER'de Murat Çakmaker dönemi başladı

İnşaat, Aydın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BURTİMDER'de Murat Çakmaker dönemi başladı - Son Dakika


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