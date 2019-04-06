Büyük Taşınma 'Selamlama Uçuşu'yla Son Erdi
29 dakika önce
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptıHaber Enver ALAS - Kamera Onur MERİÇ - İSTANBUL,DHATürk Hava Yolları(THY), İstanbul Havalimanı'na yaptığı son intikal uçuşuyla büyük...
Atatürk Havalimanı
'ndan kalkan son uçak, İstanbul
'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı
Haber Enver ALAS - Kamera Onur MERİÇ - İSTANBUL,DHA
Türk Hava Yolları(THY
), İstanbul Havalimanı'na yaptığı son intikal uçuşuyla büyük taşınmasını tamamladı.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Boeing
777-300 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi. Atatürk Havalimanı üzerinde 'veda' niteliğinde bir tur attıktan sonra uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı. THY uçağı inişinin ardından bir havacılık geleneği olan 'su takı' ile karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:47 Kaynak: DHA
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