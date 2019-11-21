BÜYÜKANIT CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK İ
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İstanbul DHAGENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cumartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cumartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
Yaşar Büyükanıt, tedavi gördüğü hastanede bu sabah solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Büyükanıt'ın cenaze programı belli oldu. Yaşar Büyükanıt için cumartesi günü Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Büyükanıt, askeri törenden sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek
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