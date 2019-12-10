Büyükçekmece'de tarım seferberliği başlıyor

2020 yılını "Tarım Yılı" ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki tarıma elverişli 80 bin hektar alanda bilimsel yöntemlerle tarım yapılabilmesi için seferberlik başlattı.



Büyükçekmece Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara imkan oluşturmak, tarımın bilimsel yöntemlerle yapılmasını sağlamak, üreticiden tüketiciye aracısız ve ucuz ürün ulaştırmak, İstanbul'da tarımı yeniden cazip hale getirmek için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Namık Kemal Üniversitesi topraklarımızın kullanım şekli, Yeditepe Üniversitesi dikilecek mahsulün tohumuyla ilgili bize yön gösterecek. 80 bin hektar ekilebilecek arazimiz mevcut. Ayrıca şehrimizde İSKİ'nin istimlak etmiş olduğu yerler var birileri oraları ekip biçiyor. Lavanta, zeytin ve ceviz hangileri nerede dikilecek bunları üniversiteler söyleyecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü içerisinde tarım şefliği oluşturduk. Üniversiteler, Ziraat Odası, Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçimiz ve geçimini tarımdan sağlamak isteyen dar gelirli vatandaşlarımızla güç birliği yapacağız. Göreceksiniz ki 2020'nin sonuna kadar Büyükçekmece'de tarımla ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Bu anlamda çok ciddi çalışma yapıyoruz" dedi.



"Elde ettikleri ürünlerini aracısız olarak kooperatifler vasıtasıyla direk tüketiciye satacaklar"



Tarım konusunda örnek bir çalışma yapılacağını kaydeden Başkan Akgün; "Bugüne kadar geç kalmışız. İlçe belediyelerin tarımla ilgili yetkisi olmadığı için yok olan yetkimizi bundan sonra yetki haline getirelim. Büyükçekmece'deki 80 bin hektarlık alanda başlayalım. Hiçbir zaman imara açılmayacak yüz binlerce dönüm arazimiz var. Kamuya ait arazilerden gelir elde ederek en az 2 bin çocuğumuzun üniversite masraflarını karşılayabiliriz. Kadınları örgütleyeceğiz. Kooperatif kuracağız. Kooperatifin üyeleri aynı zamanda arazi sahibi kişiler olacak. Elde ettikleri ürünlerini aracısız olarak kooperatifler vasıtasıyla direk tüketiciye satacaklar. Geçimini tarımdan sağlayacak olan kadınlarımıza belediyenin elinde bulunan yeşil alan, park, bahçe gibi kullanılmayan yerleri tahsis edeceğiz. Ama öncesinde çok iyi inceleyeceğiz. İnce eleyip, sık dokuyacağız. Yer tahsisi yaptığımız vatandaşlarımız önce eğitimden geçecekler ve hangi bitkiyi üreteceklerse onlarda kendilerine verilecek. Kent tarım politikası doğrultusunda sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un Kent Tarım Politikalarına katkı sağlayacak ve destek verecek şekilde 2020 yılında Büyükçekmece'de Kent Tarım projesini doruk noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL