Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni denetledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının birlikte yürüttüğü 200 milyon TL'lik Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ ile yürütülen projeye ilişkin hak sahipleri için projelendirilen 572 konutun yapımına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, şantiye alanında incelemelerde bulunarak, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp'ten hak sahipleri uzlaşma ve kura işlemleri ile ilgili bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, 572 konut, okulu, camisi, sosyal tesisi, ticaret alanı ve iş yerleri ile ortaya güzel bir proje çıkacağını belirtti.

Yeşil oranının yüksek, çok katlı içeriğin ise fazla olmadığını ifade eden Büyükkılıç, zemin dahil 6 katlık bir proje uygulanacağını aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Uzlaşma bağlamında da Oruçreis'imizin bizleri seven, güvenen güzel insanlarından 742 talep var, bunların tamamına yakınıyla uzlaşıldı, 572 cevap verebileceğimiz daire sayısı var. Onlarla görüşmek suretiyle kura çekeceğiz, kurada isimleri çıkmayanlara da daha sonraki etapta yardımcı olma yönünde gayret göstereceğiz. İşler seyrinde gidiyor."