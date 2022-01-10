Üye Girişi
Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni denetledi - Son Dakika

Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni denetledi

10.01.2022 13:25
Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının birlikte yürüttüğü 200 milyon TL'lik Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının birlikte yürüttüğü 200 milyon TL'lik Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ ile yürütülen projeye ilişkin hak sahipleri için projelendirilen 572 konutun yapımına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, şantiye alanında incelemelerde bulunarak, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp'ten hak sahipleri uzlaşma ve kura işlemleri ile ilgili bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, 572 konut, okulu, camisi, sosyal tesisi, ticaret alanı ve iş yerleri ile ortaya güzel bir proje çıkacağını belirtti.

Yeşil oranının yüksek, çok katlı içeriğin ise fazla olmadığını ifade eden Büyükkılıç, zemin dahil 6 katlık bir proje uygulanacağını aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Uzlaşma bağlamında da Oruçreis'imizin bizleri seven, güvenen güzel insanlarından 742 talep var, bunların tamamına yakınıyla uzlaşıldı, 572 cevap verebileceğimiz daire sayısı var. Onlarla görüşmek suretiyle kura çekeceğiz, kurada isimleri çıkmayanlara da daha sonraki etapta yardımcı olma yönünde gayret göstereceğiz. İşler seyrinde gidiyor."

YORUMLAR
500

Kentsel Dönüşüm Projesi, Kentsel Dönüşüm, Türk Lirası, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni denetledi - Son Dakika


Uzman çavuş poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri kan dondurdu Uzman çavuş poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri kan dondurdu         
19:22
Bakan Pakdemirli ile sera çalışanı kadınlar arasında gülümseten gül diyaloğu Bakan Pakdemirli ile sera çalışanı kadınlar arasında gülümseten gül diyaloğu         
19:13
Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı         
19:12
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
19:22 Uzman çavuş poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri kan dondurdu
19:13 Bakan Pakdemirli ile sera çalışanı kadınlar arasında gülümseten gül diyaloğu
19:12 Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11!
19:12 Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı
18:43 Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez
18:25 Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı
18:18 Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak
18:07 İnşaat alanında düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı
17:51 Ünal Aysal: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti
17:45 SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 19:29:45. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni denetledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement