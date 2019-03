BÜYÜKŞEHİR, 8 Mahalleye Millet Kıraathanesi Kurdu

Sosyal belediyecilikte tüm Türkiye'ye model olan Büyükşehir, Cumhurbaşkanın, "Her ilde, kitaplarla döşeli, içerisinde kahvesi, keki olacak Millet Kıraathaneleri kuracağız. Gençlerimiz, yaşlılarımız buraya gelecek, hem kitabını okuyacak, hem kekini, çayını ve kahvesini ücretsiz alacak"sözleriyle gündeme getirdiği Millet Kıraathaneleri Projesi'ne sahip çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla Millet Kıraathanesi, kentin 8 farklı noktasında hizmete alındı. Buna göre, Nizip ilçesine, Şehitkâmil ilçesine bağlı Burak Mahallesi'ne, Belkız Mahallesi'ne, 8 Şubat Mahallesi'ne, İncilikaya Mahallesi'ne, Şahinbey ilçesinde Güneş Mahallesi'ne, Ocaklar Mahallesi'ne ve Türkmenler Mahallesi'ne Millet Kıraathanesi açıldı. Her gün 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık tutulan millet kıraathanelerindeki her yaşa hitap eden geniş kitap envanteri, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

BAŞKAN ŞAHİN, MİLLET KIRAATHANELERİ ZİYARET ETTİ

Burak Mahallesi ve Belkız Mahallesi Millet Kıraathanesini ziyaret eden başkan Şahin, yetkililerden öğrencilerin okul çıkışında Millet Kıraathanesine uğrayarak kitap okuduklarına yönelik bilgi aldığını, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Şahin, "Her yaptığımız yeni parklar ve meydanlara açtığımız kitap kafelerle bir nevi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kıraathaneleri Projesini, önceden hayata geçirmiştik. Kentin 8 farklı noktasında Millet Kıraathanesini hizmete aldık, buralardaki yoğunluk ziyadesiyle beni mutlu ediyor. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız için onların bilgiye ulaşımını kolaylaştırmalıyız, çocuklarımız güle güle kullansın, onların çok kitap okuyarak, başarılı olmasını istiyoruz. Çocukların gözlerindeki ışık bizleri umutlandırıyor, bilgi güçtür, bunun için bilgiye erişimi kolaylaştırmaya odaklanmalıyız. Millet Kıraathanesine, yoğun bir ilgi var, teveccüh var" diye konuştu.

VATANDAŞ MEMNUN KALDI

Millet kıraathanelerinden yararlanan Mustafa Yaman, Millet Kıraathanesi Projesi'nin herkese hitap ettiğini belirterek, görevlilerin kendileriyle yakından ilgilendiğini, böylesi önemli bir hizmeti hayata geçirmek için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Okuldan çıktıktan sonra millet kıraathanesine geldiğini belirten Ecrin Nida Başaran ise, şunları söyledi: "Burası çok güzel bir yer. Ödevlerimizi yapıyoruz, ders çalışıyoruz. Buradaki görevliler sağ olsun bize çok yardımcı oluyorlar, takıldığımız yerde bizlere yardım ediyorlar."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Millet Kıraathanesini açtığı için teşekkür eden Ahmet Karahan da "Özellikle engelliler ve yaşlılar için çok iyi bir hizmet oldu. Kitaplar çocuklar için bulunmaz bir fırsat. Mahalle için bulunmaz bir mekân. Su, çay, zahter ikramında bulunuyorlar. Ayrıca vatandaşlarımız da burada dinlenme fırsatı buluyor" dedi.