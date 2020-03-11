Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır hizmet bekliyor, Diyarbakır hizmeti hak ediyor ve Diyarbakır terör örgütü ihanetinin kaybettirdiği yılları ve zamanı kapatmak istiyor" dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile GENEL- İŞ sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü'nde yapılan toplu iş sözleşmesine Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Genel-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Kamuran Taş ile kamu kurum müdürleri ve işçiler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Güzeloğlu Diyarbakır'ın hizmet beklediğini ve hizmeti hak ettiğini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır terör örgütü ihanetinin kaybettirdiği yılları ve zamanı kapatmak istiyor. Bizim insanımız artık hizmet istiyor, kadınımız hizmet istiyor, gencimiz hizmet istiyor ve ertelenmişlerle, ötelenmişlerle zaman geçirmek istemiyor. Bu insanımızın hakkıdır ve o hakkı Allah'ın izniyle sizlerin yardımı ile bunu Diyarbakır'a hizmet olarak vereceğiz inşallah hiç endişe edilmesin" diye konuştu.


"Şov yaparak değil, hizmet ederek milletin gönlüne gireceksin"


Diyarbakır'ın çöp meselesinin hala çözülemediğini kaydeden Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın çöpü, hepinizin bildiği Karacadağ eteklerinde vahşi bir şekilde depolanıyor. Şuanda 7 milyona aşkın çöp var ve 1990'dan bugüne çöpler açığa döküldü. Bütün büyükşehirler, bırakın büyükşehirleri iller, bırakın illeri küçük ama büyük ölçekteki ilçeler bu meseleyi aştı geçti. Diyarbakır'a bunu reva gördüler ve bugüne kadar bunu bu haliyle getirdiler. Diyarbakır merkezde günde bin 300 ton çöp toplanıyor. İlin geneline bakıldığında bin 800 ton çöp bulunmaktadır. Bu çöplerin hepsi açığa savruluyor ve her esen rüzgar da, her oraya konan sonra buraya gelen kuşta hastalık var ve çocuklarımız için sağlıksız bir yapı var. Solunan her havada zehir var, gaz var ve kötü koku var. Şimdi sormak lazım değil mi? Hani insana saygı ve hani Diyarbakır'ın sevgisi, lafta değil özde seveceksin Diyarbakır'ı özde ve hizmet edeceksin Diyarbakır'ı. Şov yaparak değil hizmet ederek milletin gönlüne gireceksin. İdeolojik bezirganlığın peşinde değil, millete hizmete memurum ve millete hizmete mecburum diyerek millete hizmet edeceksin. Bizim yaptığımız budur ve yapacağımız şeyde ne olursa olsun yapacağız kitle sizsiniz ve sizlerle birlikte yapacağız bu işi inşallah Allah mahcup etmesin" diye konuştu.


Yapılan konuşmanın ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:29 Kaynak: İHA
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