Büyükşehir, engellileri kahvaltıda buluşturdu

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri kahvaltıda buluşturdu. Özel gün dolayısıyla, Büyükşehir'e bağlı ekipler, görme ve işitme engelli öğrencilere yönelik saç bakımı da gerçekleştirdi.



Adana Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kentte faaliyet gösteren engelli dernekleri, engelli çocuklar ve ailelerini kahvaltıda bir araya getirdi. Göltepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Rıza Mete ve sağlık daireye bağlı şubelerin müdürleri katıldı.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli, Zeydan Karalar'ın şehir dışında olduğu için programa gelemediğini belirterek, "Plaketi onu temsilen alıyorum. Zeydan başkanın engelliler konusundaki duyarlılığını biliyorsunuz. Biz engellilerin yanındayız, sadece bir gün değil, her gün onların rahatça yaşayabilmeleri için gerekenleri yapmak üzere yola çıktık. İnşallah birlikte çok daha güzel günler geçireceğiz, daha güzel işler yapacağız" dedi.



Mutlu ve huzurlu bir gelecek için



Adana'yı engelliler için uygar bir kent yapmak adına, tüm güçleri ile çalıştıklarını kaydeden Sağlık Daire Başkanı Dr. Rıza Mete de konuşmasında şunları söyledi:



"Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın desteğini alarak engelliler için huzurlu ve mutlu bir kent oluşturacağız. Benim için daha kıymetli olan hukuksal alanda engelliler hukukunu tartışan, engelliler hukukunu kabul eden ve bunu da sosyal yaşantımıza yansıtan aktif bir eylem yapmak istiyoruz. Eğer sizin haklarınızı hayata geçirebilirsek, Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği engelliler hukukunu hayata geçirebilirsek, Adana'da sizin mutlu ve huzurlu geleceğinizi inşa etmiş olacağız. Böylece iş yapan, üreten, engeli ortadan kaldıran engelsiz bir kent, engelsiz bir yaşam oluşturacağız diye umut ediyorum. Bu süreçte birlikte olacağız, yan yana olacağız ve bu süreci kardeşçe, dostça birbirimizi çok iyi anlayarak, birbirimize destek olarak yaşayacağımızı umut ediyorum."



3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri, Oğuz Kağan Köksal Ortaokulu ve Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu'nda saç bakımı gerçekleştirdi. - ADANA