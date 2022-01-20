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Buz duvarı Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonasına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Buz duvarı Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonasına ev sahipliği yaptı

20.01.2022 17:53

Buz duvarı Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonasına ev sahipliği yaptı Erzurum Palandöken'de bulunan Türkiye'nin ilk yapay buz parkında Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası düzenlendi.

Buz duvarı Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonasına ev sahipliği yaptı

ERZURUM - Erzurum Palandöken'de bulunan Türkiye'nin ilk yapay buz parkında Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası düzenlendi. Onlarca sporcu nefes kesen tırmanışta soğuk havaya rağmen kıyasıya mücadele etti.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 150 metre en ve 27 metre yükseklik ile Türkiye'nin ilk yapay buz parkında sezonun Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası düzenlendi. Ünlü dağcı Tunç Fındık'ında katıldığı şampiyona nefes kesen anlara sahne oldu. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan buz duvarında düzenlenen şampiyonaya, 57 sporcuya ev sahipliği yaparken "hız" ve "lider" kategorilerinde düzenlenen ve bugün sona erecek şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takıma alınacak. Eksi 10 dereceye aldırış etmeyen sporcular buz duvarında kıyasıya mücadele verdi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kayak merkezindeki güney pistinin alt noktasında bu yıl yeniden yapılan buz parkı, Türkiye Şampiyonası haricinde adrenalin tutkunlarını da ağırlıyor.

3 yıl önce yapılan buz park, bu yıl yine tırmanış ve adrenalin severlerle renkli görüntülere sahne oluyor. Ejder3200 yönetiminde olan buz parkta Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim ve yarışmaları sezon boyunca devam edecek.

Yarışmaya katılan Baran Göksüzoğlu, yapay buz duvarına tırmanmanın kendilerinin gelişimi için iyi olduğunu ifade ederek, " Ben daha önceden de buraya gelmiştim. Türkiye Dağcılık Federasyonunun katkılarıyla buraya geldik. Bura çok güzel. Bizlere antrenman oluyor gerçek bir dağa tırmanmadan ön bir çalışma oluyor. Yüksek İrtifa Dağlarına tırmanmadan önce buraya tırmanmak çok iyi oluyor" dedi.

Buz duvarı Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonasına ev sahipliği yaptı
Buz duvarı Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonasına ev sahipliği yaptı
Buz duvarı Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonasına ev sahipliği yaptı

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Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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