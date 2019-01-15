Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
1 saat önce
- Cadde ve sokaklar göle döndüADIYAMAN - Adıyaman'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
- Cadde ve sokaklar göle döndü
ADIYAMAN - Adıyaman
'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Adıyaman'da etkili olan yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Bir süredir devam eden yağmur akşam saatlerinde hızını arttırdı. Şiddetli yağış ile birlikte tıkanan mazgallar olumsuzlukları da beraberinde getirdi.Yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. Bazı araçlar göle dönen caddede ve sokaklarda ilerleyemezken, vatandaşlar da ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:37 Kaynak: İHA
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