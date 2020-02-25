Çağla Büyükakçay'dan bir ilk! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çağla Büyükakçay'dan bir ilk! - Son Dakika

Çağla Büyükakçay'dan bir ilk!

6 saat önce

Katar'ın başkenti Doha'daki Premier seviye WTA turnuvası Qatar Total Open 2020'de mücadele eden Çağla Büyükakçay, Alman partneri Laura Siegemund ile eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Coraline Garcia'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Çağla Büyükakçay'dan bir ilk!, System.String[]

Katar'ın başkenti Doha'daki Premier seviye WTA turnuvası Qatar Total Open 2020'de mücadele eden Çağla Büyükakçay, Alman partneri Laura Siegemund ile eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Coraline Garcia'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Wild Card ile katıldıkları turnuvanın açılış turunda önemli bir geri dönüşe imza atan Büyükakçay-Siegemund çifti, ilk set 1-3, ikinci set ise 0-3 geriden gelerek maçı çevirmesini bildi. 1 saat 26 dakika süren mücadelede 7 kez servis kıran Türk/Alman ortaklığı, rakiplerini 6-4, 7-5'lik setlerle yenerek ikinci tura yükseldi. Milli sporcumuz Çağla Büyükakçay Alman partneri Laura Siegemund ile Caroline Garcia-Sania Mirza karşısında aldığı bu galibiyetle klasmanda 1 numaraya yükselmiş bir rakete karşı galibiyet alan ilk Türk tenisçi oldu.

Büyükakçay-Siegemund çifti bugün Doha'da dünya 14 numarası Hao-Ching Chan-Latisha Chan çiftine karşı mücadele edecek.

(İHA)

Çağla Büyükakçay, Laura Siegemund, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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