Çağlayan'da adliye önünde polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bugün saat 10.45 sıralarında edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki bir genç, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde nöbet tutan polislere bıçakla saldırdı.

BACAĞINDAN VURULDU

Polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, görevli diğer polis memurları tarafından bacağından vurularak yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuru ve zanlıyı hastaneye kaldırdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili incelemeler sürerken İstanbul Valiliğinden Çağlayan Adliyesi'nde saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Polisin uyarılarına uymayan şahsın bacağından vurularak yakalandığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.50 sıralarında M.G. adlı şahıs, Kağıthane İlçesi Çağlayan Adliyesi önünde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Güvenlik görevlilerimizce sözlü ve havaya ateş etmek suretiyle yapılan uyarılara uymayan şahıs, bacağından vurularak yakalanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir" denildi.