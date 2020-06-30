Çağlayan'da İstanbul Barosu'ndan çoklu baro sistemi teklifine karşı eylem: 'Savunma susturulamaz'

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoklu baro sistemini hayata geçirmek için hazırladığı düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Bu sırada İstanbul Barosu ise Çağlayan Adliyesi'nde eylemdeydiView on euronews