Çakarlı Araçla Kaçışa 173 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çakarlı Araçla Kaçışa 173 Bin TL Ceza

Çakarlı Araçla Kaçışa 173 Bin TL Ceza
05.01.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl’de çakarlı otomobille kaçan sürücüye 173 bin TL ceza kesildi, araç trafikten men edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takiple yakalanan çakarlı otomobilin sürücüsüne 173 bin 292 TL ceza kesildi.

Mimar Sinan Bulvarı'nda 34 FDK 658 plakalı çakarlı otomobil, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı. Otomobil, 5 kilometrelik takiple Burhaniye Mahallesi Gündoğan Sokak'ta durduruldu. Otomobildeki 1 kişi yaya olarak kaçarken, ehliyetine 1 ay süreyle el konulan sürücü Ahmet D.'ye (38) 173 bin 292 TL cezai işlem uygulandı. 1 ay süreyle trafikten menedilen otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

Öte yandan, yaya olarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, İnegöl, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çakarlı Araçla Kaçışa 173 Bin TL Ceza - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:02:31. #7.11#
SON DAKİKA: Çakarlı Araçla Kaçışa 173 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.