Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan motosiklet sürücüsü Ali F.'nin 2.8 promil alkollü olduğu ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Ali F. gözaltına alınırken, motosiklet emniyet otoparkına çekildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 ATJ 86 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin Gürsu ilçesinde çalıntı kaydının bulunduğu tespit edildi. Sürücü Ali F.'nin ise yapılan testte 2.8 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosikleti, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde bir kişiden satın aldığını iddia edilen Ali F. gözaltına alındı. Motosiklet ise detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.