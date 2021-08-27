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Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı - Son Dakika

Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı

27.08.2021 00:20
Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan motosiklet sürücüsü Ali F.'nin 2.8 promil alkollü olduğu ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan motosiklet sürücüsü Ali F.'nin 2.8 promil alkollü olduğu ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Ali F. gözaltına alınırken, motosiklet emniyet otoparkına çekildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 ATJ 86 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin Gürsu ilçesinde çalıntı kaydının bulunduğu tespit edildi. Sürücü Ali F.'nin ise yapılan testte 2.8 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosikleti, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde bir kişiden satın aldığını iddia edilen Ali F. gözaltına alındı. Motosiklet ise detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı
Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı
Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı
Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı
Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı

Motosiklet, İnegöl, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı - Son Dakika


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