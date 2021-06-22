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ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

22.06.2021 16:21

GAZİANTEP'te, düzenlenen 'İç Güvenlik Sektörü Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi' çalıştayında toplantı alanında bulunanları güneşten koruyan tentenin rüzgar nedeniyle devrilmesi, kısa süreli paniğe neden oldu.

GAZİANTEP'te, düzenlenen 'İç Güvenlik Sektörü Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi' çalıştayında toplantı alanında bulunanları güneşten koruyan tentenin rüzgar nedeniyle devrilmesi, kısa süreli paniğe neden oldu. Merkez Şahinbey ilçesinde ?'İç Güvenlik Sektörü Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi' çalıştayı düzenlendi. Bir otelin bahçesinde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, projenin, oluşabilecek suçların önüne geçmeyi hedefleyerek, sivil gözetimin arttırılmasının amaçlandığını dile getirdi. İç güvenlik sektörünün sivil gözetimi ile Şahinbey ilçesinde yaşayan 1 milyon 250 bin vatandaşın kendisini daha güvende hissedebileceğini anlatan Kaymakam Tahir Şahin, "Projenin şu anda üçüncü aşamasındayız. Bu noktada bakanlık olarak gerçekleştirilen projenin esas amacı güvenlik sektöründe sivil bir bakış, istişareye dayalı bir bakış. Özellikle suçun oluşması öncesinde sürece katkı sunulan bir proje olarak değerlendiriyoruz. Bu noktada Şahinbey ilçemizde yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımız birçok projeyi takip ediyor. Bu projelerle Şahinbey'de yaşayan yaklaşık 1 milyon 250 bin nüfusun kendisini daha güvende hissetmesi sağlanacaktır" diye konuştu.

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İçişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kilit Uzman Dr. Sevcan Kılıç Akıncı ise Şahinbey ilçesinin pilot ilçelerden olduğunu belirterek, "Suçu önlemek çok katmanlı ve çok aktörlü bir süreç. Suçu oluşmadan önlem için diğer tüm kurum, kuruluş ve STK'ların ortak çalışması gerekiyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın gerçekleştirdiği ortak çalışmada bir ilçe kurulumuz var. Yerel güvenlik analizini yapıp güvenlik önceliklerini belirleyeceğiz. Eylem planlarımız var. Amacımız bunları gerçekleştirmek. Gerçekleştirilen planın rafta kalmaması uygulamaya geçmesi en büyük gayemiz. Uygulamak istenilen önlemleri eylem planı haline getireceğiz" dedi. Akıncı'nın konuşma yaptığı sırada toplantıya katılanların güneşten korunması için açık olan tentelerin birisi rüzgarda devrildi. Tentenin devrilmesi, toplantıya katılanlar arasında kısa süreli panik yaşattı. Yaşanan olay sonrası çalıştaya otelin konferans salonunda devam edildi.

ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU
ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU
ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU
ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU
ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU
ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU
ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU
ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU
ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Tahir Şahin, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇALIŞTAYDA DEVRİLEN TENTE, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika


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