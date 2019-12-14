Cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanın 11. katında cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Bağcılar'da 15 katlı bir apartmanın 11. katında cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 1835 Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülşen Aydın (43) isimli kadın 11. katta bulunan evinin camını silmek istediği sırada dengesini kaybederek giriş kapısının önündeki saksıların üzerine düştü. Gülşen Aydın'ın yerde yattığını gören komşuları olay yerine hemen ambulans çağırdı. Aydın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının düştüğü yerde, cam sildiği gazete parçalarının kaldığı görüldü. Hastaneye kaldırılan Gülşen Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Fatih Mahallesi, Bağcılar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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Bağcılar'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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