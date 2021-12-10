Cami duvarına çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak cami duvarına çarpan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesinde bağlı Alandız Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 61 yaşındaki Süleyman Çakır idaresindeki minibüs, sürcüsünün kontrolünden çıkması sonucu mahalle içindeki cami duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralı olan Çakır'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Ardından Çakır, kısa süre sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza yerinde bulunan araç çekilirken, Çakır'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - DENİZLİ