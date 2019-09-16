Son Dakika Haberleri: Çanakkale açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini belirledi.

"TCSG 107" Bot Komutanlığınca sahilden 3 mil açıkta gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

"TCSG 81" Bot Komutanlığının Sivrice Burnu açıklarında yaptığı operasyonda ise Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara, giysi ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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