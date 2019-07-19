Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE'DE 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI-YENİDEN
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ÇANAKKALE'DE 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI-YENİDEN

23 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Koyu açıklarında, bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca sahilden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ÇANAKKALE'DE 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI-YENİDEN
Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:16 Kaynak: DHA
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