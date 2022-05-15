Çanakkale'de ayakkabı tamiri için randevulu sistem - Son Dakika

Çanakkale'de ayakkabı tamiri için randevulu sistem

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir esnaf unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan ayakkabı tamirinde randevulu sisteme geçti. 15 Haziran tarihine kadar ayakkabı tamiri için iş almadığını belirten esnaf gelen müşterilere ise 1 ay sonrası için randevu veriyor.

Çanakkale'de unutulmuş meslekler arasında yer alan ve ayakkabı tamiri yapan bir esnaf siparişlere yetişemeyince çareyi randevulu sisteme geçmekte buldu. Dükkanda ayakkabı koyacak yerinin kalmadığını ve 15 Haziran'a kadar ayakkabı tamiri için sipariş almadığını belirten ayakkabı tamir ustası Mehmet Tutar, yoğunluğun sebebini ise usta olmadığı için yaşandığını açıkladı.

Ayakkabı tamir ustası Tutar, "Dükkanda ayakkabı koyacak yer yok"

Mesleğe ayakkabı imalatı ile başlayıp daha sonrasında tamirciliğe geçen 58 yaşındaki ayakkabı tamir ustası Mehmet Tutar, "Çanakkale'de 9 tane bizim bildiğimiz ayakkabı tamircisi var. Usta olmadığı için insan çok, iş çok. Bu yüzden randevulu sisteme geçtik, zorunda kaldık. Bugün 4. gün ve 30 gün iş almayacağım. Haziran'ın 15'ine kadar iş almıyorum. Dükkanda ayakkabı koyacak yer yok. Müşteriler geliyor, söz verdiğimi gün işi yetiştiremediğimiz için diyalog yaşıyoruz. Mesela bugün ki işlerin 4 gün önce bitmesi lazımdı ama bitmiyor. Müşteriler ile diyalog yaşıyoruz, doktor gibi randevu veriyorsunuz, Mr bu kadar randevu vermiyor. İşte Mr 20 gün veriyor, siz 30-35 gün veriyorsunuz diyorlar, bu diyalogları yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tutar, "5 sene sonra bu işi yapabilecek kimse kalmayacak"

Ayakkabı tamircisinin çok az kaldığını ve okullarda öğretilmesi gerektiğini belirten Tutar, "Terzi, marangoz, ayakkabıcılık el emeği göz nuru işlerde okullarda bu konulara yönlenmesi gerekiyor. Bu meslek ölecek, ben 58 yaşındayım en fazla 3-5 sene daha bu işi yapabilirim. 5 sene sonra ben bu işi bıraktığımda bu işi kimse yapmayacak. Çırak yetişmiyor, kalfa yetişmiyor usta yetişmiyor. Okullarda bu tür işlere önem verirlerse, bir yer açarlarsa 5 sene sonra birisi yetişir bizim işimizi devralır yapar ama 5 sene sonra bu işi yapabilecek kimse kalmayacak" dedi.