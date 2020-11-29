Çanakkale'de bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

Ezine ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Dalyan köyüne 14 gün boyunca giriş ve çıkışların yasaklanmasına, ibadetlerin toplu yapılmamasına, berber, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı Odunluk İskelesi ile Kestanbol Kaplıcaları mevkilerinde jandarma tarafından önlem alındı.

Dalyan Köyü Muhtarı Sadi Çalıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulması noktasında oldukça hassas davrandıklarını söyledi.

Gece yarısında başlayan 14 günlük süreçte kararların titizlikle uygulanacağını belirten Çalıkoğlu, şunları kaydetti:

"Kolluk güçleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile koordineli ve uyum içinde çalışıyoruz. Karantina sürecinde vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her an yanlarında olacağız. Vatandaşlarımızdan İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararlarına titizlikle uymalarını, özellikle ev ve hane ziyaretleri yapmamalarını, temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını bekliyoruz."