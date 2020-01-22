Çanakkale'de durdurulan kamyonetten 65 mülteci çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de durdurulan kamyonetten 65 mülteci çıktı - Son Dakika

Çanakkale'de durdurulan kamyonetten 65 mülteci çıktı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan bir kamyonetten 65 yabancı uyruklu mülteci çıktı.

Çanakkale'de durdurulan kamyonetten 65 mülteci çıktı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan bir kamyonetten 65 yabancı uyruklu mülteci çıktı.


Gece saat 00.05 sıralarında Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkiinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında nakliyeci T.D. (31) isimli şahsın kullandığı kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Araç içinde yapılan kontrollerde 65 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


Meydana gelen mülteci kaçakçılığı olayı ile ilgili Ayvacık Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, talimat doğrultusunda yakalanan 1 organizatör, 65 mülteci ve 1 araç hakkında tahkikata başlandı. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, mültecilerin tamamı ise işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
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