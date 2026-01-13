Çanakkale\'de Kayıp Hayvanlar Bulundu

Çanakkale'de kaybolan 24 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Danişment Köyü'nde 6 Ocak tarihinde Mustafa Gökçin'e (29) ait hayvanlar otlaması için bırakıldığı çit ile çevrili arazide kayboldu. Mustafa Gökçin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak hayvanların kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kayıp hayvanların bulunması için arama çalışması başlatıldı. Asayiş timlerinin katılımı ve dron desteği ile devam edilen arama çalışmalarında kayıp 24 küçükbaş hayvan bulundu. Hayvanlar tam ve eksiksiz olarak jandarma tarafından sahibine teslim edildi. - ÇANAKKALE