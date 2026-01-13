Çanakkale'de Kayıp Hayvanlar Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Çanakkale'de Kayıp Hayvanlar Bulundu

Çanakkale\'de Kayıp Hayvanlar Bulundu
13.01.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de kaybolan 24 küçükbaş hayvan jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Çanakkale'de kaybolan 24 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Danişment Köyü'nde 6 Ocak tarihinde Mustafa Gökçin'e (29) ait hayvanlar otlaması için bırakıldığı çit ile çevrili arazide kayboldu. Mustafa Gökçin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak hayvanların kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kayıp hayvanların bulunması için arama çalışması başlatıldı. Asayiş timlerinin katılımı ve dron desteği ile devam edilen arama çalışmalarında kayıp 24 küçükbaş hayvan bulundu. Hayvanlar tam ve eksiksiz olarak jandarma tarafından sahibine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Çanakkale'de Kayıp Hayvanlar Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu
Fenerbahçe maçının stadı değişti Fenerbahçe maçının stadı değişti
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Fenerbahçe’de 3. ayrılık kapıda 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 11:50:48. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Kayıp Hayvanlar Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.