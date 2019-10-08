Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika Güncel Çanakkale'de silahlı kavga: 1 ölü

Çanakkale'de silahlı kavga: 1 ölü

20 dakika önce

Çanakkale'de iki aile arasında kız kaçırma sebebiyle çıktığı öğrenilen silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Çanakkale'de silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]

Çanakkale'de iki aile arasında kız kaçırma sebebiyle çıktığı öğrenilen silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde yaşayan Sezgin S, kızının kaçırıldığı iddiasıyla akrabası olan Orhan S'nin evine gitti.

Sezgin S, burada kendisine engel olmak isteyen akrabası Barış S. (42) ile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki av tüfeğiyle Barış S'yi vurdu.

Ağır yaralanan Barış S, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri Sezgin S'yi gözaltına aldı.

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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