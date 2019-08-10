Çanakkale iskelelerinde tatilci yoğunluğu başladı

Çanakkale
'de deniz ulaşımı ve iskelelerde Kurban Bayramı
tatilinin başlaması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İstanbul
ve Trakya'dan yola çıkıp gece yarısından itibaren Avrupa
yakasındaki Eceabat
ve Gelibolu
ilçelerine gelen tatilciler, arabalı vapurlarla Çanakkale'ye geçiyor. Sabah
saatlerinde de süren yoğunluk dolayısıyla Eceabat İskelesi önünde zaman zaman bir kilometrelik araç kuyrukları oluşuyor. Kilitbahir
köyü girişinde bulunan Ağadere mevkisindeki otopark alanı sayesinde sürücülerin yol güzergahında beklemelerinin önüne geçiliyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kurban Bayram için feribot planlamasıyla yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor. Buna göre, 4 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli
hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla saatsiz "doldur boşalt" usulü sefer yapılacak.
Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor. Polis
ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.
Ekipler, yoğunluk yaşanan bölgelerde drone ile yol kontrolleri yaparak sürücüleri, uygun olan iskelelere yönlendiriyor.