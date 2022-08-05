Olay, Biga ilçesi İstiklal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Postane şubesine giden anne Cemile İ., çocuğu Seren İ.'yi (2) bebek arabası içerisinde kaldırımda bıraktı. Küçük çocuk bir süre sonra arabasından inerek yola çıktı. O esnada cadde üzerinde seyretmekte olan araç, Seren İ.'yi fark etmeyerek çarptı. Aracın altında kalan küçük çocuk, kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü M.A.'nın Biga İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Hisarcık, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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