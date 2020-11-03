Çanakkale Savaşı batıkları, 2021 baharında dalışa hazır - Son Dakika

Çanakkale Savaşı batıkları, 2021 baharında dalışa hazır

03.11.2020 12:06
Çanakkale Savaşı batıkları, 2021 baharında dalışa hazır, System.String[]

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşı batıklarının, 2021 yılı bahar aylarında 105 yıl sonra Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Projesi ile dalışa açılacağını söyledi.

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşı batıklarının, 2021 yılı bahar aylarında 105 yıl sonra Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Projesi ile dalışa açılacağını söyledi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında, Çanakkale Savaşı batıklarının dalışa açılması çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Komisyon toplantısının ardından DHA'ya konuşan Kaşdemir, Çanakkale savaşlarının bugüne kadar hep karadan anlatıldığını; ancak savaşların deniz yönü olduğunu ve denizin derinliklerinde savaştan kalma hatıralar olduğunu söyledi. Kaşdemir, Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası'nın yapılan çalışmalar sonucunda dalışa yasak bölge olmaktan çıkarıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl bahar aylarından itibaren öncelikli olarak Majestic zırhlısına dalışı başlatıyoruz. ve Çanakkale dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olmaya aday. Dünyanın hiçbir yerinde su altında bu kadar savaş objesini, bu kadar zengin varlığını barındıran destinasyon yok.  Dalış bölgesinde irili ufaklı 22 gemi var. Bunlar içinde büyük zırhlı gemiler, denizaltılar, çıkarma filikaları, savaştan kalma süngüler, tüfekler ve top mermileri var. TÜBİTAK ile iş birliği yaparak hem dalış merkezi yapıyoruz hem de 'birinci dünya savaşı' temalı su altı parkı oluşturuyoruz. Bu dünyada ilk defa oluşturuluyor. 2 yıldır çalışıyoruz. Salgın nedeniyle çalışmalar sekteye uğradı. Amacımız 2021 yılı bahar ayları gibi tamamlayıp, Çanakkale'yi dalışın merkezi haline getirmek."'ÇANAKKALE'DE HEPSİNİN DOĞALI VAR'Kaşdemir, dalış camiasında Çanakkale Savaşı batıklarını görmek için çok fazla talep geldiğini kaydederek "Hep aynı dalış noktalarına gitmekten sıkılmıştı insanlar. Çanakkale, çok merak edilen efsanelere konu olmuş dalışa uygun hale getirilmesi beklenen bir noktaydı. ve farklı bir mecra. Birçok noktada 'dalış özendirilsin' diye suni uçaklar, tanklar, suni birtakım malzemeler batırılıyor ki dalış cezbedici hale gelsin. Çanakkale'de bunların hepsinin doğalı var. Çok merak edilen bir yer haline geldi. Ümit ediyorum ki Kızıldeniz, Mısır, Kaş gibi Çanakkale de dalışın merkezi olacak" dedi.'EN İYİ KORUNMUŞ SAVAŞ ALANI'

Çanakkale'nin hem Türk vatandaşlarının ortak değeri hem de dünyada birçok ülkede yaşayan insanların hatıralarının olduğu yer olduğuna vurgu yapan Kaşdemir, "Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği hatıraları var. Türkiye'de herkesin bir yakını Çanakkale'ye gelip, ya şehit ya gazi olmuş. Birçok ülkenin hatıraları var burada. Onları da gelip burada dünyanın en iyi korunmuş savaş alanını görmeye, dünyanın en iyi korunmuş ve doğal dokusu bozulmamış harp alanını gezmeye bekliyoruz. ve iddia ediyoruz; Çanakkale Gelibolu Yarımadası dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla birlikte dünyada en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşı batıkları, 2021 baharında dalışa hazır
Çanakkale Savaşı batıkları, 2021 baharında dalışa hazır
Çanakkale Savaşı batıkları, 2021 baharında dalışa hazır
Çanakkale Savaşı batıkları, 2021 baharında dalışa hazır
Çanakkale Savaşı batıkları, 2021 baharında dalışa hazır

İsmail Kaşdemir, Çanakkale, Gelibolu, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşı batıkları, 2021 baharında dalışa hazır - Son Dakika


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