Çanakkale Savaşları'ndan kalma Osmanlı el bombası imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları'ndan kalma Osmanlı el bombası imha edildi - Son Dakika

Çanakkale Savaşları'ndan kalma Osmanlı el bombası imha edildi

6 saat önce

Çanakkale'de Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Alçıtepe bölgesinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında Osmanlı ordusuna ait Çanakkale Savaşları'ndan kalma el bombası bulundu.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma Osmanlı el bombası imha edildi, System.String[]

Çanakkale'de Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Alçıtepe bölgesinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında Osmanlı ordusuna ait Çanakkale Savaşları'ndan kalma el bombası bulundu. Tarihi el bombası, jandarmaya bağlı bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.


Nuri Yamut Şehitliği bölgesinde bulunan tarihi el bombası sebebiyle alanda geniş güvenlik tedbiri alındı. Osmanlı ordusunun kullandığı, 8 santimetre çapında ve demirden yapılmış olan el bombası için öncelikle bölgede bomba imha robotu tarafından keşif yapıldı. Keşif çalışması sonrası bölgeye gelen bomba imha ekibi tarafından asırlık bomba kontrollü şekilde patlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
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