Son Dakika Haberleri: Caner Erkin ve Gökhan Gönül = 11 gol
Son Dakika Spor Caner Erkin ve Gökhan Gönül = 11 gol - Son Dakika Spor

Caner Erkin ve Gökhan Gönül = 11 gol

6 saat önce

Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün performansları dikkat çekiyor.

Caner Erkin ve Gökhan Gönül = 11 gol, System.String[]

Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün performansları dikkat çekiyor. Özellikle Kasımpaşa maçında beraberliği getiren golü atan Caner Erkin, bu sezonki 2. golüne imza atarken, Gökhan Gönül de hem Caner hem de Umut Nayir'e yaptığı asistle galibiyeti getiren isimler oldu. 2 futbolcu bu sezon 11 gole direkt etki ederken, Quaresma'nın ayrılması sonrasında sol açık olarak görev yapan Caner Erkin, formuyla formayı kaptırmayacağının sinyallerini veriyor.


Kasımpaşa karşısında bu sezon 2. golüne imza atan Caner Erkin, geride kalan 14 haftanın 13'ünde forma giyerek Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezlerinden birisi olduğunu gösterdi. Göztepe maçında fileleri havalandıran ve bunun yanında ligde 6 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan 14 haftada tam 8 gole direkt etki etti.


Gökhan Gönül, Caner Erkin, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:21 
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