Üye Girişi
Cani adam engelli köpeği sopayla dövdü! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı - Son Dakika

Cani adam engelli köpeği sopayla dövdü! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

17.12.2021 15:34

Bursa'da yaşanan olayda, mahalle sakinleri ve esnafın bakımını üstlendiği engelli sokak köpeği sopayla darp edildi. Cani adamın darp anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri, köpeğe saldıran şahsı yakalamak için soruşturma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çöp toplamak için sokakta dolaşan yaşlı adam, sürekli olarak aynı yerde yatan engelli sokak köpeğinin kendisine havlamasına sinirlendi. Çevrede bulunan bir ağaçtan dal koparan şahıs engelli köpeği öldüresiye dövdü. Köpeğin bağırma seslerini duyarak cam ve balkona çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Kısa süre mahalle sakinleriyle sözlü olarak tartışan yaşlı şahıs olayın ardından hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştığı o anlar bir işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından, darp edilen köpek Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine götürülerek tedavi altına alınırken, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri ise engelli köpeği darp eden şahsı yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek çalışma başlattı.

Cani adam engelli köpeği sopayla dövdü! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

''AĞAÇTAN DAL KOPARIYOR VE KÖPEĞE VURUYOR''

Sabah iş yerine geldiklerinde mahalle sakinlerinin uyarısı sonrası güvenlik kameralarını inceleyen ve köpeğin darp edilme anlarını izleyen Eczane Teknikeri Ahmet Ünal, "Sabah işyerine geldiğimizde müşterimiz köpeğin dövüldüğünü söyledi. Kameraları incelediğimizde şahsın birinin köpeğimizi sopayla darp ettiğini gördük. O anları polis ekipleriyle paylaştık. Çok üzücü bir olay. Köpeğimiz engelliydi. Sürekli eczanemizin önünde duruyor. Akşam 18.30 ile sabah 8.30 arasında kapının önünde bizi bekliyor. Sanıyoruz ki kağıt toplayıcılardan birisi. Köpek elindeki feneri görünce havladığını düşünüyoruz. Ağaçtan dal koparıyor ve köpeğe vuruyor. Komşular köpeğin darp anını görüyor. Sabah da bizi uyardılar ve izledik" dedi.

Cani adam engelli köpeği sopayla dövdü! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cani adam engelli köpeği sopayla dövdü! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:34 Cani adam engelli köpeği sopayla dövdü! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı
15:28 Haziran'da evlenmişlerdi: Bebeğin gelme tarihi yakınlaştı
15:26 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ozan, yıllardır içini kemiren soruların cevaplarını alabilecek midir?
15:22 Kemal Kılıçdaroğlu "İttifak uygun görürse Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" dedi, İYİ Parti'den cevap geldi
15:14 Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı
15:14 Türk maceracıların zor anları! Issız evde bir anda alevler arasında kaldılar
15:10 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Rauf, Yüzbaşı Cengiz'in kaderini mi yaşayacak?
15:09 HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltında
14:56 Otomobil içerisinden 100 bin lirayı işte böyle çaldılar!
14:45 İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz
Ahmet Davutoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi Ahmet Davutoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Verdiğiniz zam sadece bir günde 425 TL eridi         
15:41
Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ozan, yıllardır içini kemiren soruların cevaplarını alabilecek midir? Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ozan, yıllardır içini kemiren soruların cevaplarını alabilecek midir?         
15:26
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın Doların zirveyi görmesiyle ilgili Fenerbahçeli Sipahioğlu'ndan kulüplere çağrı geldi: Derhal kapanın         
14:29
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı         
20:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 15:45:27. #1.13#
SON DAKİKA: Cani adam engelli köpeği sopayla dövdü! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement