Çankaya'daki pazarlara

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 17 Nisan gecesi başlayacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle Yıldız Pazarı ile Ümitköy Organik Pazarının perşembe, Ayrancı, Ümitköy ve Esat pazarlarının cuma, Balgat Pazarının ise pazartesi günü kurulacağı bilgisini verdi.

Taşdelen, yazılı açıklamasında, 17 Nisan'da başlayacak ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların ekmek ve ilaç ihtiyaçları için tüm ekiplerin görev başında olacağını belirtti.

Geçen hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında seferber olduklarını hatırlatan Taşdelen, "Bu hafta sonu da telefon başında ve sahada görevli ekiplerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. Hiç kimse endişelenmesin, belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Taşdelen, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşların sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşıladıkları pazar yerlerini hafta içi açacaklarını belirterek, bu nedenle Yıldız Pazarı ile Ümitköy Organik Pazarının perşembe, Ayrancı, Ümitköy ve Esat pazarlarının cuma, Balgat Pazarının ise pazartesi günü kurulacağını kaydetti.

"Periyodik dezenfekte çalışması yapıyoruz"

Alper Taşdelen, salgın hastalıkla mücadelede Çankaya Belediyesi olarak her açıdan seferber olduklarını, işini kaybeden ve ihtiyaç sahiplerine ilk etapta 2 bin 300 koli gıda ve temizlik malzemesi desteği verdiklerini, ramazan için de tekrar gıda kolisi dağıtımı yapacaklarını aktardı.

Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla tüm kamusal alanlarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Taşdelen, şu bilgileri verdi:

"Halen çalışmakta olan kamu kurumlarında ve özellikle Aile Sağlığı Merkezleri ile eczanelerde periyodik dezenfekte çalışması yapıyoruz. Yine vatandaşlarımızın kullandığı taksileri ve taksi duraklarını da sık sık dezenfekte ediyoruz. Halkımıza evde kalmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz görevimizin başındayız. Bu zor günleri hep birlikte dayanışmayla atlatacağız."