Son Dakika Haberleri: Çankırı'da öğrenciler uzayı gözlemledi
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Çankırı'da öğrenciler uzayı gözlemledi

24 dakika önce

Çankırı'da düzenlenen etkinlikte öğrencilere astronomi eğitimi verildi, teleskopla gezegenler gözlemlendi.

Çankırı'da öğrenciler uzayı gözlemledi, System.String[]

Çankırı'da düzenlenen etkinlikte öğrencilere astronomi eğitimi verildi, teleskopla gezegenler gözlemlendi.

Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Konferans Salonu'nda astronom Tamer Akın'ın katılımıyla uzay ve astronomi konulu konferans düzenlendi.

Akın, konferansta, güneş sistemi, yıldızlar, evrenin yapısı, sahte bilimcilerin komplo teorileri hakkında bilgi verdi.

Konferansın ardından teleskopla, satürn, jüpiter ve ay gözlemlendi.

Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra veliler de katıldı.

Türkiye, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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