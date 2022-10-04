Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

04.10.2022 16:08
Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Y.M. (70) idaresindeki 06 CFR 69 plakalı traktör, Ilıpınar Mahallesi Hoşislamlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Y.M'nin cesedi morga kaldırıldı.

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Son dakika haberi | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Son dakika haberi | Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Çankırı'ya gelen üniversite öğrencilerini otogarda Rektör Çiftçi karşıladı Çankırı'ya gelen üniversite öğrencilerini otogarda Rektör Çiftçi karşıladı
Kaynak: AA

Atkaracalar, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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