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Canlı yayında gergin anlar! Sezgin Baran Korkmaz hakaret edince İsmail Saymaz müdahale etti - Son Dakika

Canlı yayında gergin anlar! Sezgin Baran Korkmaz hakaret edince İsmail Saymaz müdahale etti

19.06.2021 09:51

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, kendisinden 10 milyon euro istediği kaydedilen eski HaberTürk TV Ana Haber sunucusu Veyis Ateş'in ileri sürülen iddialara cevap verdiği yayına ikinci kez bağlandı. Veyis Ateş'in yalan söylediğini belirten Korkmaz, Ateş'e "Aşağılık herif" ifadelerini kullanınca, İsmail Saymaz araya girdi ve Korkmaz'ı uyardı.

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği belirtilen ve dün istifa ettiği açıklanan eski Habertürk TV Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş, hakkındaki iddiaların ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

İddiayı öne süren Sezgin Baran Korkmaz'ın ikinci kere yayına bağlandığı programda, gergin anlar yaşandı.

"10 MİLYON EURO İSTEDİ AMA VERMEDİM"

İlk bağlantısında sözünün kesildiğini belirten Korkmaz, "Lafı ağzıma tıkadınız, problem değil. Bu konunun dışına çıkmayacağıma söz verdim ama Veyis Ateş çok haklı, diyor ki neden bugüne kadar kaydı dinletmedi? İsmail Bey, kaydı siz hepiniz dinlediniz, Veyis Ateş'in gözünün içine bakıp yalan söylüyorsun, ben dinledim demeniz lazım. Kaydı siz dinlediniz, milyonlarca insanın saygı duyduğu bir gazetecisiniz. Ben 10 milyon euro vermedim. İstendi. Sen kendin dinledin ya. 10 milyon euro bir klik adına istedi, Veyis Bey, hakem olacağını söyledi." dedi.

"BİR UMUTTUR DERSİNİZ YA..."

Veyis Ateş'i bir umut olarak gördüğü için görüştüğünü söyleyen Korkmaz, "Ben bu olaylar olunca, adamlar falan gözaltında, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ben ne olduğunu biliyorum, ne yaşadığımı da biliyorum. ABD'de kara para aklamaktan yargılanmıyorum, öyle bir yargılama yok. Bu sırada bir umuttur dersiniz ya... Veyis Bey benden Ankara'da bir görüşme yaptığını, hukuki problemi çözmek için değil, problemi yaratan klik ve lobi olduğunu, onlara 10 milyon euro vereceğini söyledi. Seninle uğraşan lobi ve klik var, onlar bu parayı istiyor. 2, neden bugün açıklamak mecburiyetinde kaldı. Ben hayatım boyunca İbrahim Kalın'ı bir kere gördüm, merhaba dedim, tanımıyorum. İbrahim Kalın'ı da tanıyan bilen herkes bilir, devlet ahlakına sahip olduğu için kimseyle samimiyeti olan biri değil. Temiz insanları kirletmek için bu kadar mı çaba gösterilir ya? Bende kayıt olduğunu düşünmediği için başkalarını ona doğru çekmeye çalıştığı için ben Selivay'a dinlettim. Sevilay yönetimine söyleyecekti, bu adalet önünde hesap verene kadar konuşmayacaktım." ifadelerini kullandı.

KORKMAZ HAKARET ETTİ, İSMAİL SAYMAZ MÜDAHALE ETTİ

Bağlantının sonuna doğru sesini yükselten ve hakaret eden Korkmaz, "Ben bunu kastetti demem, beyefendinin kendisi orada, gözlerinizin içine bakıp... Benim çocuğum 6 aydır tedavi göremiyor aşağılık herif, yalan söylüyor, gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Benden kimin için para istediğini onu açıklaması lazım. 20 sene de geçse 20 sene bunun mücadelesini vereceğim." tepkisini gösterdi. Bu sözlerin ardından Sezgin Baran Korkmaz'ı uyaran İsmail Saymaz bir daha böyle bir sözler müsaade etmeyeceğini söyledi.

Canlı yayında gergin anlar! Sezgin Baran Korkmaz hakaret edince İsmail Saymaz müdahale etti

Sezgin Baran Korkmaz, İsmail Saymaz, Veyis Ateş, Habertürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında gergin anlar! Sezgin Baran Korkmaz hakaret edince İsmail Saymaz müdahale etti - Son Dakika


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