Caretta caretta plajının işletmesi belediyeye emanet

Caretta carettaların en önemli ürüme merkezleri arasında yer alan Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nın kara kısmının işletmesi Ortaca Belediyesine verildi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile geçen hafta bölgenin ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili görüşme yaptıklarını hatırlattı.

Seçim sürecinde İztuzu Plajı'nın Ortaca halkına kazandırılacağı sözünü verdiklerini aktaran Uzundemir, "Cumhurbaşkanımız da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u arayarak, verilen sözün yerine getirilmesi, plajın Ortaca Belediyesine devriyle ilgili işlemlerin başlatılması talimatını verdi. Görüşmeler sonucu, Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) ile yaptığımız protokolle, İztuzu Plajı'nın karadan gidilen bölümünde bulunan otopark ve büfelerin işletme hakkı 5 yıl süreyle Ortaca Belediyesine devredildi." diye konuştu.

Uzundemir, kaplumbağalarla ortak kullanılan plajı en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarmak için mücadele edeceklerini kaydetti.

Özel Çevre Koruma Bölgesi İztuzu Plajı, daha önce MUÇEV tarafından işletiliyordu.

İztuzu Plajı, caretta carettaların en önemli üreme merkezleri arasında bulunuyor.