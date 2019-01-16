Son Dakika Haberleri: Carney'den Brexit Değerlendirmesi

Carney'den Brexit Değerlendirmesi

1 saat önce

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, piyasalarda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının ertelenebileceğine ilişkin beklenti olduğunu söyledi.

Carney'den Brexit Değerlendirmesi, System.String[]
LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, piyasalarda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının ertelenebileceğine ilişkin beklenti olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosunda vekillerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Carney, dün akşam İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesinin ardında sterlinde görülen yükselişin yatırımcıların Brexit'in ertelenebileceğine olan inancını yansıttığını söyledi.

Carney, "Piyasa yorumları, piyasaya ilişkin bizim bilgilerimizle uyumlu. Sterindeki yükseliş, anlaşmasız ayrılık görünümü azalırken, çözüm sürecinin uzatılabileceğine ilişkin beklentiyi yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit sürecinin finans piyasalarına olası etkilerini değerlendiren Carney, "Finans sistemimizin merkezinin görebileceğimiz türden şoklara karşı dirençli olduğuna inanıyoruz." dedi.

İngiliz parlamentosunda dün yapılan oylamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmesinin ardından İşçi Partisi, hükümet için güvensizlik oylaması talep etmişti.

İngiliz parlamentosunda bugün Londra saatiyle 19: 00'da İngiliz parlamentosu için güvensizlik oylaması yapılacak.

Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümetine başbakanlık yapan Başbakan May'in kaderi, yarınki oylamada da bu partinin desteğine bağlı olacak.

DUP'tan yapılan ilk açıklamada, partinin yarınki oylamada May'e güven oyu vererek destek olacağı kaydedildi.

DUP, May'in Brüksel'e giderek daha iyi bir anlaşmayla dönmesini beklediklerini açıkladı.

Theresa May, 2017'de yapılan erken seçimde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti. 650 sandalyeli parlamentoda hükümet kurabilmek için 326 milletvekili gerekirken, Muhafazakar Parti 318'de kalmıştı. May, hükümeti DUP'un 10 milletvekilinin desteğiyle kurabilmişti.

Aşırı sağ çizgideki DUP, aynı zamanda sert Brexit yanlısı politika izliyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, güvensizlik oylamasıyla hükümeti devirerek erken seçime gidilmesi için çaba harcıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:38 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi
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