Çarşılı köprüler "kardeş şehir" anlaşmasına vesile oldu

Dünyada yalnızca dört şehirde bulunan çarşılı köprülerden Irgandı Köprüsü'ne sahip Osmangazi Belediyesi ile Osma Köprüsü'nün bulunduğu Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi "kardeş şehir" olma kararı aldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'nin Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova'yı ziyareti sırasında, Bursa'nın Osmangazi ilçesinin de Lofça gibi bir çarşılı köprüye sahip olduğunu dile getirmesi üzerine Marinova, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a kardeş şehir olma teklifinde bulundu.

Her iki belediyenin meclisinde de oy birliğiyle kabul edilen teklif sonucu Osmangazi ile Lofça belediyeleri "kardeş şehir" oldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Dündar, Irgandı Köprüsü'nün tarihi önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Osmangazi Belediyesi olarak, böyle özel bir köprüyü sınırlarımız içinde bulundurmaktan dolayı mutluyuz. Irgandı Köprüsü, ilçemize ve kentimize tarihi ve turistik açıdan önemli bir değer katıyor. Aynı şekilde böyle özel bir köprüye daha sahip olan Bulgaristan'ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldık. Lofça kenti, çarşılı köprüye sahip olmasının yanı sıra, tarım, turizm ve ticaret hacminin yüksek olduğu bir şehir. Bu yönüyle de iki şehir aslında birbirlerine çok benziyor. Kardeş şehir olmanın iki belediyeye gerek ekonomik, gerekse kültürel değerler katacağına inanıyorum. Oy birliğiyle kabul edilen bu kararın ilçemize, şehrimize ve Lofça Belediyesine hayırlı olmasını diliyorum."