Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Marmaris'te gerçekleştirilecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi'ne katılacak Castrol Ford Team Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.

Türk ralli sporuna genç yetenekleri kazandırmak amacıyla organizasyonunu baştan aşağı yenileyen takımda, genç pilotlar Ali Türkkan ile Can Sarıhan da yarışacak. Emre Hasbay ve Ümitcan Özdemir de zorlu yarışta mücadele verecek.

Ali Türkkan-Onur Aslan ikilisi, Ford Fiesta Rally4 ile yarışacak. Kariyerine pist yarışlarıyla başlayan ve henüz 18 yaşında Türkiye pist şampiyonluğunu kazanan Ali Türkkan, 2019 yılında pist yarışlarından ralliye geçiş yaptı. 2020 yılının başında Castrol Ford Team Türkiye ile sözleşme imzalayan Ali Türkkan, Türkiye ralli iki çeker şampiyonluğu ve Türkiye ralli genç pilotlar şampiyonluğu yolunda Castrol Ford Team Türkiye'yi temsil edecek.

Emre Hasbay ise co-pilot Candaş Uzun ile birlikte Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. Türk ralli sporuna genç yetenekler kazandırmak hedefiyle başlatılan "Drive to the Future" projesi kapsamında seçilen ve 2019 yılında Castrol Ford Team Türkiye bünyesinde yarışmaya başlayan Emre Hasbay, 2020 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası yolunda takıma değerli puanlar kazandırmak için yarışacak.

Eski şampiyon pilotlardan Adnan Sarıhan'ın oğlu, takımın yeni genç yeteneklerinden 1998 doğumlu Can Sarıhan ise bu yıl co-pilot Afşin Baydar ile birlikte Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda mücadelesini verecek.

Takıma geçen yıl Türkiye ralli şampiyonluğunu kazandıran 4 çeker Fiesta R5'in koltuğunda bu yıl Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi oturacak.

Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında kariyerinde iki kere Türkiye Ralli Genç Pilotlar şampiyonluğunu kazanmış olan And Sunman da bu yıl yine Ford Fiesta'sı ile şampiyona da yer alacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.