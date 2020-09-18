Çatak'ta öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde öğrenci servis şoförlerine "okul servis araçlarında hijyen uygulaması" eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Erkan Manto tarafından verilen eğitimlere, ilçedeki servis şoförleri katıldı.

Eğitimlerde, taşımalı eğitim ve okul servis araçlarında hijyen çalışmalarının yürütülmesi, servis araçlarında kullanılan yüzeylerin, yetkili firmalarca hazırlanan solüsyonlar ile sürekli olarak dezenfekte edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.