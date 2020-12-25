Çatalca'da, 8 kaçak yapı yıkıldı - Son Dakika

Çatalca'da, 8 kaçak yapı yıkıldı

25.12.2020 13:45
Çatalca'da, 8 kaçak yapı yıkıldı, System.String[]

Çatalca'da Hazine arazisi üzerine ve imara aykırı şekilde inşa edilen 8 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Çatalca'da Hazine arazisi üzerine ve imara aykırı şekilde inşa edilen 8 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Aydınlar Mahallesi'nde, Çatalca Belediyesi, İstanbul Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından alınan yıkım kararı sonrası, Hazine arazisi üzerine kurulan 10 villadan 8'inin yıkımı için belediye ekipleri çalışmaya başladı.

Yıkım sırasında jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Hazine arazisi üzerine ve ormanda yapılan binaları tespit ettiklerini belirterek, önce ormanlık alandaki 33 yapının yıkıldığını, bugün de Hazine arazi üzerindeki binaların yıkımına başlandığını söyledi.

Yine imar yasasına aykırı yapılan binaların da yıkımının gerçekleştirildiğini dile getiren Üner, "Yıkan bir belediye başkanı olarak gözükmek istemiyoruz ama 'yapmayın' diye hep uyardık. 'Buralar milli servet, bunlar yıkılacak' dedik. Sözlerimize uyan ve uymayan vatandaşlarımız oldu. Çatalca'da hiçbir şekilde kaçak yapı yaptırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Aydınlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatalca'da, 8 kaçak yapı yıkıldı - Son Dakika


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