Çatalca'da gölde boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatalca'da gölde boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika

Çatalca'da gölde boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

6 saat önce

ÇATALCA Durusu Gölü'nde balıkçı kayığının batması sonucu boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Çatalca'da gölde boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı, System.String[]
ÇATALCA  Durusu Gölü'nde balıkçı kayığının batması sonucu boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Çatalca'da Durusu Gölü'nde (Terkos) açıldıkları balıkçı kayığının batması sonucu boğularak hayatlarını kaybeden Üzeyir Temizkan ve Mehmet Er'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı. Yakınları tarafından alınan cenazelerden Üzeyir Temizkan'ın cenazesinin defnedilmek üzere Amasya Kırkharman Köyü'ne gönderileceği öğrenildi. Mehmet Er'in cenazesi ise Alibeyköy gasilhanesine götürüldü.


- İstanbul
Adli Tıp Kurumu, DURUSU GÖLÜ, Mehmet Er, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
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