Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü

Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü

9 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konuların ele alındığı belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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