Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü
9 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'nin Suriye
'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konuların ele alındığı belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:46 Kaynak: İHA
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