Çavuşoğlu, Kumluca Seçim Ofisi'nin Açılışını Yaptı
11 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kumluca Seçim Ofisi'nin açılışında konuşması Kumluca Seçim Ofisi'nin açılışını yapması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Kumluca Seçim Ofisi'nin açılışında konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:46 Kaynak: AA
Kartal'da Çöken Binanın Ardından Kritik Uyarı: Bodrum Katlarını Kontrol Edin
Black Mottled Cinsi Tavuk Yumurtası 200 Liradan Satılıyor
Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti
Belediye Başkanı Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi