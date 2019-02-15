Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Kumluca Seçim Ofisi'nin Açılışını Yaptı

Çavuşoğlu, Kumluca Seçim Ofisi'nin Açılışını Yaptı

11 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kumluca Seçim Ofisi'nin açılışında konuşması Kumluca Seçim Ofisi'nin açılışını yapması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Kumluca Seçim Ofisi'nin açılışında konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kumluca Seçim Ofisi'nin açılışında konuşması
Kumluca Seçim Ofisi'nin açılışını yapması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Kumluca Seçim Ofisi'nin açılışında konuştu.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:46 Kaynak: AA

Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Kumluca, Güncel
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