Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı

Kartal, yeşil-mavili ekibin Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında hafta sonu Kasımpaşa ile oynayacaklarını belirterek, "Kasımpaşa maçına kenetlendik. Oyuncularımla beraber bu maçı kazanıp biraz daha yukarılara tırmanmak istiyoruz. Kalan iki maça da iyi odaklanarak devreyi güzel bir şekilde kapatmayı arzuluyoruz." dedi.



Kadro kalitesi ve derinliğinin belli olduğunu kaydeden Kartal, şöyle devam etti:



"Ne kadar bütçeyle de bu takımın kurulduğu belli. Bir sezonda bir takım için, bir, iki, üç maç bazı hatalar olabilir. Bunu tolere edebilirsiniz ama daha devre bitmeden 3-4 hafta kala altı maçta sizin aleyhinize hakem hataları oluyorsa bu biraz düşündürücü. Sonuçta biz teknik direktörler olarak oyuncularla beraber herkes elinden geleni yapıyor. Taraftarlarımız da bize çok güzel destekler veriyor ama burada futbolun önüne artık bazı şeyler geçiyorsa bizim artık yapacağımız bir şey yok."



"Hakemler adaletli ve dürüst olsunlar"



Kartal, adalet istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Bu işin bir standardı varsa bu standardın herkese aynı mesafede olmasını ve herkes için uygulanmasını istiyoruz. Kendi evimizde de deplasmanda da oynasak bu futbolun kurallarının standardının herkese eşit ve adaletli şekilde ortaya konulmasını istiyorum. Hakemlerimizin de daha duyarlı ve dikkatli olduklarını biliyorum ama bu standart ne ise bu standardı uygulamalarını istiyorum. Birkaç hafta önce bize penaltı veriliyor, VAR'a gidilip iptal ediliyor. Aynı pozisyon başka takıma aleyhimize penaltı verilebiliyor. Gol atıyoruz, VAR'a bile gidilmiyor, golümüz iptal ediliyor. Ama aynı şekilde başka bir maçta o gol aleyhimize verilebiliyor."



Hakemler de hata yapabileceğini ifade eden Kartal, "Doğrudur ama bunun bir standardı var. Bu standardın herkese eşit ve adaletli şekilde olmasını istiyorum. Biz zaten teknik direktörler ve oyuncular olarak kendi gayretimizi ve mücadelemizi ortaya koyuyoruz ama altı maç çok fazla oldu. Artık bizim de dayanacak gücümüz kalmadı. Rica ediyorum kendi evimizde de deplasmanda da adaletli ve dürüst olsunlar. Gördüklerini çalsınlar. Biz zaten onları her maçtan sonra tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



