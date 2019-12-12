Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı

6 saat önce

Kartal, yeşil-mavili ekibin Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında hafta sonu Kasımpaşa ile oynayacaklarını belirterek, "Kasımpaşa maçına kenetlendik.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı, System.String[]

Kartal, yeşil-mavili ekibin Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında hafta sonu Kasımpaşa ile oynayacaklarını belirterek, "Kasımpaşa maçına kenetlendik. Oyuncularımla beraber bu maçı kazanıp biraz daha yukarılara tırmanmak istiyoruz. Kalan iki maça da iyi odaklanarak devreyi güzel bir şekilde kapatmayı arzuluyoruz." dedi.


Kadro kalitesi ve derinliğinin belli olduğunu kaydeden Kartal, şöyle devam etti:


"Ne kadar bütçeyle de bu takımın kurulduğu belli. Bir sezonda bir takım için, bir, iki, üç maç bazı hatalar olabilir. Bunu tolere edebilirsiniz ama daha devre bitmeden 3-4 hafta kala altı maçta sizin aleyhinize hakem hataları oluyorsa bu biraz düşündürücü. Sonuçta biz teknik direktörler olarak oyuncularla beraber herkes elinden geleni yapıyor. Taraftarlarımız da bize çok güzel destekler veriyor ama burada futbolun önüne artık bazı şeyler geçiyorsa bizim artık yapacağımız bir şey yok."


"Hakemler adaletli ve dürüst olsunlar"


Kartal, adalet istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:


"Bu işin bir standardı varsa bu standardın herkese aynı mesafede olmasını ve herkes için uygulanmasını istiyoruz. Kendi evimizde de deplasmanda da oynasak bu futbolun kurallarının standardının herkese eşit ve adaletli şekilde ortaya konulmasını istiyorum. Hakemlerimizin de daha duyarlı ve dikkatli olduklarını biliyorum ama bu standart ne ise bu standardı uygulamalarını istiyorum. Birkaç hafta önce bize penaltı veriliyor, VAR'a gidilip iptal ediliyor. Aynı pozisyon başka takıma aleyhimize penaltı verilebiliyor. Gol atıyoruz, VAR'a bile gidilmiyor, golümüz iptal ediliyor. Ama aynı şekilde başka bir maçta o gol aleyhimize verilebiliyor."


Hakemler de hata yapabileceğini ifade eden Kartal, "Doğrudur ama bunun bir standardı var. Bu standardın herkese eşit ve adaletli şekilde olmasını istiyorum. Biz zaten teknik direktörler ve oyuncular olarak kendi gayretimizi ve mücadelemizi ortaya koyuyoruz ama altı maç çok fazla oldu. Artık bizim de dayanacak gücümüz kalmadı. Rica ediyorum kendi evimizde de deplasmanda da adaletli ve dürüst olsunlar. Gördüklerini çalsınlar. Biz zaten onları her maçtan sonra tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Kasımpaşa, Kartal, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay
Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! NBA maçında kalçasını açan Lizzo, eleştirilere cevap verdi: Eleştirileriniz sizi ilgilendirir

Son Dakika Haberleri
23:56 Anadolu Efes maçının ardından - Son Dakika Spor
23:54 Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
23:52 Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık" - Son Dakika Spor
23:51 UEFA Avrupa Ligi: B. Mönchengladbach: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
23:49 UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
22:56 Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! - Son Dakika Spor
22:48 NBA maçında kalçasını açan Lizzo, eleştirilere cevap verdi: Eleştirileriniz sizi ilgilendirir - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:04:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]