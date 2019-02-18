Cazın Ustaları İzmir'de Buluşuyor

İzmir
'de, 2-20 Mart'ta 26. Avrupa
Caz Festivali düzenlenecek.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından yapılan açıklamaya göre, caz festivali, 2 Mart Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
'ndeki (AASSM
) sergi açılışı ve Ferit Odman konseriyle başlayacak.
Festivalde 9 konser, birer jam session, seminer ve film gösterisinin yanı sıra atölyeler yer alacak.
Festivalin ilk konserinde Türkiye
'de caz davulunun öncülerinden Odman, "Autumn in New York
" ve "Nommo" albümlerindeki quartet aranjmanlarına yer verecek.
Odman, Engin Recepoğulları (saksafon), Ercüment Orkut (piyano) ve Kağan Yıldız (kontrbas) 2 Mart saat 20.00'de AASSM konser salonunda müzikseverlerle buluşacak.
Saksafon sanatçısı Gianni Oddi ve piyanist Alessandro Bonanno'dan oluşan Jazz Virtuoso Duo, aynı merkezde 4 Mart'ta sahne alacak.
Merkezde 7 Mart Perşembe günkü konserde ise Irina Sarbu, arkadaşları Puiu Pascu (piyano), Ciprian Parghel (kontrbas) ve Tudor Parghel (davul) 15 yıllık ortak deneyimlerini dinleyenlerine sunacak.
Biletleri yarın satışa sunulacak festival, 20 Mart Çarşamba
günü sona erecek.